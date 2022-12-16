الامارات | دعما للتوطين.. بلدية دبي توظف 150 شاباً مواطناً بالتخصصات الهندسية والعلمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية دبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أنها قامت بتوظيف ما يقارب الـ 150 مواطن من فئة الشباب من مختلف التخصصات الهندسية والعلمية ضمن كوادرها البشرية، دعماً لسياسة التوطين وتعزيزاً لرؤية إمارة دبي المستقبلية، وذلك في إطار حرصها على جذب أفضل الكفاءات الوطنية.