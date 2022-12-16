الامارات | شرطة عجمان: إجراء تحويلة مرورية لـ"إنشاء جسور" على شارع الشيخ محمد بن زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّهت القيادة العامة لشرطة عجمان بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط، تنويهاً لجمهور السائقين ومستخدمي الطريق عن إجراء تحويلة مرورية، وذلك بهدف تطوير وإنشاء مجموعة من الجسور على شارع الشيخ محمد بن زايد (311) في منطقة التلة للقادمين من الشارقة باتجاه أم القيوين، والقادمين من أم القيوين باتجاه الشارقة.

وأوضحت شرطة عجمان، أنه سيتم إغلاق المسار الأيسر في الاتجاه نحو الشارقة وأم القيوين مع الإبقاء على المسار الأوسط والمسار الأيمن في الاتجاهين، كما سيتم فتح مسار إضافي في أقصى اليمين بالاتجاهين لتسهيل الحركة المرورية وتقليل الازدحام للمركبات الثقيلة والمركبات المرتفعة.

وأشارت إلى أنه سيبدأ ذلك اعتباراً من صباح غدٍ السبت الموافق 2022/12/17، داعية السائقين إلى الالتزام باللوحات الإرشادية في منطقة الاعمال على الطريق الرئيسي، والالتزام بالسرعة المحددة.