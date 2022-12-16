الامارات | "دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني" يُطلق أول أصل رقمي غير قابل للاستبدال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني - الذراع البحثية والمعرفية لمركز دبي للأمن الإلكتروني في دبي الرقمية جائزة " CyberMaster "، كأول أصل رقمي غير قابل للاستبدال NFT من نوعه في المجمع، وذلك ضمن جهودها في مجالات الابتكارات السيبرانية ورفع الوعي في قطاع الأمن السيبراني.

ويهدف المجمع من إطلاق الجائزة إلى دعم نمو الاقتصاد الرقمي، والمساهمة في تطوير تقنيات متقدمة من شأنها دعم رؤية دبي لتحقيق الازدهار الاقتصادي بالتزامن مع التحول الرقمي الشامل.

وتعد الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال NFT بمثابة رمز للابتكار السيبراني وتمكين القوى العاملة بهذا المجال، والتي تتنافس للعمل على معالجة التحديات السيبرانية المحتملة وسريعة التطور، وقد صمم مركز دبي للأمن الإلكتروني هذا الأصل الرقمي ليُعبر عن النمو والعمل المتقن والفعال.

كما سيتم فتح باب التسجيل للمتنافسين على امتلاك هذا الأصل الرقمي غير القابل للاستبدال اعتباراً من تاريخ 15 ديسمبر ولغاية 22 ديسمبر 2022، وسيتم الإعلان عن الفائز في السحب بتاريخ 23 ديسمبر الجاري، والذي سيحصل الفائز من خلاله على أصل رقمي غير قابل للاستبدال NFT 1/1 إلى جانب اشتراك خاص في مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني.

وقال الدكتور مروان الزرعوني، المستشار الاستراتيجي في دبي الرقمية، إنه مع انتقال دبي إلى شبكة الويب العالمية web3، ستصبح فكرة تقديم الأصول الرقمية التي يمكن استخدامها لإدارة المعاملات وتلقي القيمة المادية للخدمات والتجارب هي المعيار قريباً.

وللمشاركة في عملية السحب والتمكن من الحصول على هذا الأصل الرقمي غير القابل للاستبدال 1/1 NFT"، يُشترط وجود محفظة رقمية، ومن ثم التسجيل عن طريق البريد الإلكتروني، وملء البيانات للدخول في السحب.