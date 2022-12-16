الامارات | الاتحاد للطيران تقدّم نصائح وإرشادات حول الأمتعة والسفر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، نصائح وإرشادات ضرورية بالإضافة لمعلومات حول سياسة الأمتعة للحصول على تجربة سفر مريحة وسلسة قبيل ذروة السفر وموسم الأعياد.

يُقدّم المدير العام لعمليات الاتحاد للطيران في مطار أبوظبي الدولي شعيب النجار، بعض النصائح حول خيارات إتمام إجراءات السفر وأهمية إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل الوصول إلى المطار بالإضافة لمعلومات حول أوزان الأمتعة والأمتعة المسموح بها.

يقول شعيب النجار: "تلتزم الاتحاد للطيران بتوفير تجارب سفر لا نظير لها للمسافرين، وتواصل البحث عن مزيد من الخيارات التي تتيح لهم الاستفادة من تجربة سفرهم والحد من وقت الانتظار في أوقات الذروة. أن نكون على دراية تامة بكل مراحل رحلتنا يساعد على تسهيل تجربتنا في المطار، وبالتالي جاءت فكرة هذا الفيديو الذي سيساعد المسافر على الحصول على رحلة سلسة ومريحة ومن دون أي تعطيل بالقدر الممكن.

ويحظى المسافرون على متن الاتحاد للطيران بسفر خالي البال مع الخدمات العديدة التي توفرها الشركة مثل خدمة التدقيق الذاتية وتسليم الأمتعة، والتي تتيح للمسافرين الانتهاء من إجراءات سفره وتسليم أمتعته بصورة أسهل وأسرع ويمكنها استيعاب أعداد أكبر من الضيوف الذين سيتمكنون من تجنب الوقوف في طوابير الانتظار.

تستعد الاتحاد لاستقبال ما يزيد عن 1.5 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي الدولي في الفترة الواقعة ما بين 21 نوفمبر 2022 و08 يناير 2023 وتنصح ضيوفها بأهمية التحضير مبكرًا لرحلاتهم.