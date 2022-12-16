الامارات | رئيس الدولة يهنئ ملك البحرين وأهلها باليوم الوطني

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يهنئ ملك البحرين وأهلها باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الملك حمد بن عيسى وأهل مملكة البحرين الشقيقة باليوم الوطني البحريني.
وقال سموه في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على تويتر: "نهنئ الملك حمد بن عيسى وأهلنا في مملكة البحرين الشقيقة باليوم الوطني"
وأضاف سموه: "ونشاركهم بسعادة ومحبة أفراحهم..نتمنى للبحرين وشعبها دوام الخير والازدهار."
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