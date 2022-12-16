الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثله إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثله إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.
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