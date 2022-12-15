الامارات | طقس الغد غائم جزئياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر. ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

و أوضح المركز -في بيانه اليومي - أن الموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط أحياناً و يحدث المد الأول عند الساعة 16:49 و المد الثاني عند الساعة 07:48 والجزر الأول عند الساعة 11:41 و الجزر الثاني عند الساعة 00:27.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 14:44و المد الثاني عند الساعة 03:33 و الجزر الاول عند الساعة 09:51 و الجزر الثاني عند الساعة 20:24.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 18 80 30

دبي 28 20 70 35

الشارقة 27 18 75 30

عجمان 29 20 70 45

أم القيوين 27 17 70 35

رأس الخيمة 29 16 80 30

الفجيرة 27 22 70 40

العـين 28 17 65 25

ليوا 28 15 85 30

الرويس 28 15 80 35

السلع 27 16 85 40

دلـمـا 26 19 75 45

طنب الكبرى 26 21 80 55

طنب الصغرى 26 21 80 55

أبو موسى 26 21 80 55

