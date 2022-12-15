الامارات | مكتوم بن محمد: دبي لا تنافس إلا نفسها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تقرير دولي جديد حول أفضل وجهات المدن السياحية العالمية في 2022 وأكثرها جاذبية، يضع دبي في المرتبة الثانية عالمياً في هذا المؤشر، والأولى على مستوى العالم بالنسبة لعدد السياح ب12 مليون رحلة سياحية في 2022 . "دبي لا تنافس إلا نفسها".

