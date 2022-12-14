الامارات | "محمد بن راشد للفضاء" يعلن شعار مهمة رائد الفضاء سلطان النيادي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن الشعار الرسمي لمهمة Crew-6 التي سيخوضها رائد الفضاء سلطان النيادي.

وكُتبت على الشعار أسماء رواد الفضاء المشاركين ضمن الطاقم الأساسي للمهمة التي ستستمر لمدة 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.

وتظهر فيه أيضًا محطة الفضاء الدولية، وكوكب المريخ والقمر.

وعلقّ رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، بعد نشره الشعار على حسابه بمنصة التغريدات القصيرة، قائلاً: " إليكم شعار طاقمنا Crew-6، سعيد ومتحمس لمشاركتكم الظهور الرسمي".

أصبح سلطان النيادي، أول رائد فضاء عربي سيقضي مهمة طويلة تستغرق 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية العام المقبل.

وفي عام 2021، أتم رائد الفضاء سلطان النيادي بنجاح السنة الأولى من التدريبات في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا، وهو جاهز حاليا للعمل بصفة مشغِّل على متن محطة الفضاء الدولية.

"النيادي" أنهى التدريبات في مختبر الطفو المحايد، وتقييما حول استخدام بدلة السير في الفضاء EMU، وصيانة محطة الفضاء الدولية، وإنقاذ رواد الفضاء في حالات الطوارئ ICR، وأكمل حصصا نظرية وتدريبات عملية على طائرة (تي-38).

وحصل "النيادي" على شارة رواد الفضاء من مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا، بعد إتمام تدريباتهما العامة التي استمرت نحو 20 شهرا.