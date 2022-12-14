الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك البحرين بالذكرى الـ23 لتوليه مقاليد الحكم

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك البحرين بالذكرى الـ23 لتوليه مقاليد الحكم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة الذكرى الـ23 لتولي جلالته مقاليد الحكم.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
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