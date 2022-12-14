الامارات | محمد بن راشد: المستكشف راشد بدأ بدخول مدار القمر تمهيداً للهبوط خلال الأشهر القادمة باذن الله

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، من على بعد 440 ألف كيلومتر من سطح الأرض .. أرسل المستكشف راشد قبل قليل أول رسالة لمركز الفضاء بالخوانيج .. جميع أجهزة وأنظمة المستكشف تعمل بشكل سليم .. وبدأ بدخول مدار القمر تمهيداً للهبوط خلال الأشهر القادمة باذن الله ..

مركبة هبوط المستكشف راشد تلتقط أول صورة للأرض بعد 19 ساعة من الإطلاق