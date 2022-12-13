الامارات | بحضور عبدالله بن زايد.. عقد قران الفنان حسين الجسمي

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شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور عبدالله بن زايد.. عقد قران الفنان حسين الجسمي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تم عقد قران الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.
وأعلن الجسمي عن نبأ عقد قرانه بتغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد".
وعن حضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد لعقد القران، علق الجسمي على صورة جمعته بسموه خلال هذه المناسبة: "كتف الصديق .. قلب ووطن".
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