اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | طقس الغد غائم جزئيا بوجه عام

0 نشر
أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد غائم جزئيا بوجه عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 15:25 والثاني عند الساعة 06:21 والجزر الأول عند الساعة 09:29 عند الساعة 23:00 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:25 والثاني عند الساعة 02:04 والجزر الاول عند الساعة 19:05

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا