الامارات | المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروعي قانونين اتحاديين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في مقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد "البيانات المالية الموحدة” عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، وعلى مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، ووجه ثمانية أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

واطلع المجلس على المرسوم الاتحادي رقم "160" لسنة 2022 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتعيين عضو في المجلس الوطني الاتحادي، ينص على ما يلي " يعين خالد عمر راشد الخرجي عضوا في المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة أم القيوين محل عضو المجلس السابق للإمارة المغفور له بإذن الله تعالى علي جاسم أحمد جاسم آل علي، وذلك عن الفترة المتبقية من عضوية المجلس الحالي، وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية".

بعد ذلك أدى خالد عمر راشد الخرجي اليمين الدستورية طبقا للمادة 73 من الدستور والمادة "10" من للائحة الداخلية للمجلس اللتان تنصان على ما يلي " قبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الاتحادي أعماله، في المجلس ولجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين التالية.. ” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق".