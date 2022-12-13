الامارات | وزير "التعليم" يرد على مقترح تقليص ساعات اليوم الدراسي لطلبة المدارس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير التربية والتعليم، د. أحمد عبد الله بالهول الفلاسي، أن معدل ساعات الدراسة اليومي للطلبة في الدولة يبلغ 5.4 ساعة دراسية يومياً، بإجمالي 1015 ساعة دراسية سنوياً، لافتاً إلى أن هذا المعدل يعد أقل من المعدل العالمي لساعات اليوم الدراسي والبالغ 1246 ساعة دراسية سنوياً.

وأوضح الوزير، رداً على سؤال برلماني يتضمن مقترحاً بتخفيض ساعات اليوم الدراسي للطلبة" خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المنعقدة صباح اليوم، أن الوزارة لم ترفع عدد ساعات الدراسة اليومية للطلبة، ولكنها أعادت توزيعها بسبب تقليص الدوام الأسبوعي إلى أربعة أيام ونصف اليوم، لأنه من الطبيعي أن نسعى لمنح الطلبة الساعات المستحقة لتعليمهم، والتي تتراوح ما بين 35 إلى 40 ساعة دراسية أسبوعياً، ومن ثم تم العمل على ترحيل الساعات المتبقية من دوام نصف يوم الجمعة إلى باقي الأيام الأربعة الأخرى.

وذكر الوزير أن رحلة تنقل الطلبة بالحافلات تعد أحد أسباب طول اليوم الدراسي، أيضاً، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير منظومة نقل الطلبة بالتعاون مع الجهات المعنية.