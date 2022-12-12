الامارات | مكتوم بن محمد يحضر حفل زفاف أحمد الكتبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، مساء اليوم الاثنين، حفل زفاف أحمد بن سليم الكتبي على كريمة محمد سعيد بن طوق المري

وقد هنأ سموه العروسين وذويهما متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات الخير والنماء والازدهار.