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الامارات | مكتوم بن محمد يحضر حفل زفاف أحمد الكتبي

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دبي ـ الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، مساء اليوم الاثنين، حفل زفاف أحمد بن سليم الكتبي على كريمة محمد سعيد بن طوق المري

وقد هنأ سموه العروسين وذويهما متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات الخير والنماء والازدهار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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