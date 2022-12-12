الامارات | شرطة الفجيرة تتمكن من ضبط الفتيات الثلاث في بلاغ تهجم كلب على أم وأطفالها

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الفجيرة تتمكن من ضبط الفتيات الثلاث في بلاغ تهجم كلب على أم وأطفالها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة من تحديد هوية الفتيات الثلاث اللاتي كنّ يقتدن كلب على شاطئ البحر وتسبب في إحداث جروح لأم وطفليها يوم السبت الماضي. وجاري استكمال كافة الإجراءات مع الفتيات المتسببات وذلك تمهيداً لإحالتهن إلى النيابة العامة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App