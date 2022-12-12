الامارات | "الإمارات إلى القمر" يجتاح "تويتر".. ومغردون: "هنيئا لنا بدولة تعمل وتنجز المستحيل"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتاح وسم #الإمارات_إلى_القمر، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث تصدر قائمة المواضيع الأكثر تداولا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عقب إطلاقها لـ «المستكشف راشد»، أحدث مهماتها الفضائية الجديدة ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، والذي يمثل مشروعاً وطنياً رائداً في قطاع الفضاء ومحطة تاريخية تمثل أول مهمة إماراتية وعربية تهبط على سطح القمر في حال نجاحها.

تداول مغردون الوسم، وعبروا من خلاله عن مشاعر الفخر التي تعتريهم بهذا الانجاز التاريخي، الذي يشكل نقطة تحول مهمة في مجال الفضاء لدولة الإمارات، والوطن العربي أجمع، فقال أحد المغردين: "فخور كل الفخر بما تحققه دولتنا الإمارات وأنا أشاهد لحظة إطلاق المستكشف راشد الي القمر في أول مهمة عربية للقمر.. إنه إنجاز كبير ومصدر فخر لشعب الإمارات، ولكل العرب".

وقال آخر: "المستكشف راشد.. إنجاز تاريخي جديد يضع دولة الإمارات محط أنظار العالم، في أول مهمة عربية إلى القمر ورابع دولة عالمياً.. فخورون بهذا الإنجاز".

وأكد مغردون، على أن الإمارات تسطر، بهذا الإنجاز الجديد، سطرا جديدا من سطور النجاح والعزيمة على تحقيق "المستحيل"، في دولة "اللامستحيل"، ولا سيما أنها أضحت في مصاف الدول الطموحة بمجال علوم الفضاء، فقالت إحدى المغردات: "الإمارات تسطر فصلاً جديداً في علوم الفضاء، بانطلاق المستكشف راشد اليوم في رحلته إلى القمر، والتي تعد المهمة العربية الأولى من نوعها، من أجل خدمة البشرية".

وقال آخر: "إنجاز علمي جديد يسجله العرب في تاريخهم المشرف عبر أيادي أبناء الإمارات.. المستكشف راشد المهمة العربية الأولى والرابعة عالميًا انطلقت إلى القمر".

من جانبهم أكد مغردون، من دولة الإمارات، على أن، أمس، كان يوما تاريخيا بالنسبة لهم، تحقق من خلاله حلم من أحلام الوطن، فقال أحدهم: " ها قد تحقق حلم جديد من أحلام الوطن,, الإمارات هي أرض الإنجازات والفرص، وهي أرض الخير الذي يعم على أبنائه وعلى العرب أجمع".

وأكد مغردون على أن هذا الانجاز الإماراتي سيجسد رسالة أمل وطموح وتحفيز لكل شعوب المنطقة في قدرتها على تخطي التحديات، والإصرار على تقديم المزيد من الانجازات.

فقالت إحدى المغردات: "الإمارات فخر العرب وقوة الأمل.. هذا الإنجاز الذي يسجل من الإمارات لكافة العرب.. ويحث على الفخر فى قلب كل عربي وعربية".

من جهنهم هنأ مغردون دولة الإمارات قيادة وشعبا عل هذا الانجاز العظيم الذي جعل من القمر محطة في مسيرة دولة لا تعرف المستحيل، وتبدأ كتابة المستقبل من اليوم، فقال أحدهم: "هنيئنا لدولة الإمارات حكومة وشعبا هذا الانجاز العظيم.. هنا الإمارات.. حيث القمر محطة في مسيرة.. حيث المستقبل يُكتب اليوم..".

وفي سياق متصل كتب مغردون أبيات شعر، عبروا من خلالها عن فخرهم واعتزازهم بهذا الإنجاز، فقالت إحدى المغردات:

"حيا الله الناس اللي للقمر صاعدين.. لكتشاف الجمال اللي عنه يتكلمون \ جعلهم في أمن وأمان مصبحين.. ومن خيرهم بين الكواكب يوزعون".

جاء ذلك عى خلفية إطلاق دولة الإمارات لـ «المستكشف راشد» أحدث مهماتها الفضائية الجديدة ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، والذي يمثل مشروعاً وطنياً رائداً في قطاع الفضاء ومحطة تاريخية تمثل أول مهمة إماراتية وعربية تهبط على سطح القمر في حال نجاحها.