الامارات | غداً.. طقس غائم جزئيا بوجه عام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والجزر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الخليج العربي: مضطرب صباحاً، يصبح متوسط إلى خفيف الموج.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:51الثاني عند الساعة 04:31. والجزر الأول عند الساعة 21:21 عند الساعة 08:09.

بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:21الثاني عند الساعة 00:16 الجزر الاول عند الساعة 17:15الجزر الثاني عند الساعة 06:13.