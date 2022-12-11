الامارات | البحث عن 3 فتيات لديهن كلب هاجم أم وأطفالها على شاطئ البحر في الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحقق شرطة الفجيرة في حادثة تهجم كلب على امرأة وطفليها على شاطئ البحر في امارة الفجيرة بعد ان تلقت عصر امس بلاغاً من أحد مستشفيات الإمارة يفيد بتعرض امرأة وطفليها لاعتداء من كلب عليهم تسبب في اصابتهم بجروح في انحاء متفرقة من جسدهم.

وتفيد شرطة الفجيرة في بيان لها أن رب الأسرة تقدم ببلاغ يفيد بأن ثلاث فتيات قمن بالتنزه على شاطئ البحر برفقتهن كلب بينما كانت زوجته وطفليها جالسين في الشاطئ اذ تفاجئوا بكلب يقوم بمهاجمتهم مسبباً إصابات لهم.

وأضافت أن الفرق الشرطية المتخصصة تقوم باستكمال كافة الاجراءات لضبط المتسبب في تعريض حياة الآخرين وأرواحهم للخطر وذلك تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما تناشد شرطة الفجيرة أفراد الجمهور بضرورة ابلاغ الشرطة على الرقم 999 عند ملاحظة مثل هذه السلوكيات التي من شأنها الحاق الضرر بالآخرين في الأماكن العامة.