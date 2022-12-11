الامارات | "الشارقة للضمان الاجتماعي": حماية تأمينية من مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة والمرض وإصابات العمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 ديسمبر 2022

أفاد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، بأن مزاياه التأمينية تمتد بشكل شمولي ومتكامل لتغطي كافة المخاطر التي قد يتعرض لها المؤمن عليه لدى الصندوق أو تمنعه كليا أو جزئياً من ممارسة نشاطه المهني والقيام بأعبائه الوظيفية .

وأوضح الصندوق أنه يتولى بحكم اختصاصه القيام بالحماية من المخاطر الاجتماعية مثل الشيخوخة والعجز والوفاة والمرض وإصابات العمل.

وأشار إلى أنه يوفر مظلة من الحماية التأمينية التي تتلاقى مع الرعاية الكبيرة التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة للمجتمع بصورة عامة وللأسرة بصورة خاصة في ظل عنايته بكافة الظروف الطارئة والتي قد تلحق بالمؤمن عليه في نطاق حياته الأسرية والاجتماعية.

ويعمل الصندوق في إطاره التشريعي على أن يجسد الضمان الاجتماعي ويكفل للمؤمن عليهم الراحة والطمأنينة والعيش الكريم لهم ولأفراد أسرهم، لذا فإن الصندوق يوفر عدداً من الامتيازات للمؤمن عليهم وفق نظامه في حماية المؤمَن من المخاطر الاجتماعية مثل: "الشيخوخة والعجز والوفاة والمرض وإصابات العمل، والتي من شأنها أن تمنعهم كلياً أو جزئياً من ممارسة نشاطهم المهني، والحصول على مورد رزقهم، أو أن تزيد من أعبائهم العائلية، وتخفض من مستواهم المعيشي، وعلى نحو يضمن لهؤلاء الأفراد حداً أدنى من المعيشة اللائقة.