الامارات | محمد بن راشد يتابع اطلاق "المستكشف راشد".. فيديو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، من مركز محمد بن راشد للفضاء، اطلاق المستكشف راشد، في أول مهمة عربية إلى سطح القمر.

ورافق سموه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وانطلق قبل قليل صاروخ فالكون 9 الذي يحمل على متنه المستكشف راشد، في أول مهمة إماراتية إلى سطح القمر.



