الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطور خلاف مالي بين شخصين إلى مشادة كلامية، ثم اعتداء متبادل داخل مقر شركة أحدهما، فانتقلت الشرطة إلى المكان، وحررت بلاغاً بالواقعة، وأحالتهما النيابة العامة إلى المحكمة، التي قضت بتغريم كل منهما 3000 درهم.

وبسؤال المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة، أنكر ما أسند إليه من اتهامات، مشيراً إلى أنه توجه إلى مقر شركة المتهم الآخر لمطالبته بمستحقاته، فأغلق عليه أحد المكاتب واعتدى عليه.

وذكر المتهم الثاني أنه فوجئ بقدوم الأول، وإثارته الفوضى في المكان، ثم اعتدى عليه حين طالبه بالتزام الهدوء.