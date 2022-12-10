الامارات | أحمد بن محمد يحضر حفل عقد قران كريمة مطر بن حميد الطاير

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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد يحضر حفل عقد قران كريمة مطر بن حميد الطاير والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، مساء اليوم السبت، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي مطر بن حميد الطاير بمناسبة عقد قران كريمته على نجل فهد سلطان بن سليمان
وقد هنأ سموه العروسين وذويهما متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات الخير والنماء والازدهار.
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