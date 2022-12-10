الامارات | فيديو.. الطقس غائم .. و«الأرصاد»: فرص سقوط أمطار مستمرة «3 أيام»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الدولة اليوم طقساً غائماً، مع تكوّن للسحب الركامية التي صاحبها انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار في مناطق متفرقة.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية، منوهاً إلى احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية والغربية.

وأشار المركز إلى أن الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، تصبح مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى مضطرب الموج خاصة غرباً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن الطقس غداً يبقى غائماً جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية والغربية، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وذكر أن طقس الثلاثاء المقبل سيظل غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والغربية، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ونوّه المركز إلى أن طقس الأربعاء المقبل سيكون غائماً جزئياً بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على البحر والجزر وبعض المناطق الشرقية، مشيراً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر ، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.