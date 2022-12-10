الامارات | «أبوظبي للتقاعد» يمدّد تقسيط كلفة الضمّ إلى 10 سنوات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صندوق أبوظبي للتقاعد قراراً يسمح بتَمديد فترة تَقسيط كُلفة ضم مُدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم المسجلين لديه إلى 10 سنوات بدلاً من خمس سنوات، دعماً للجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي للمواطنين، وتَسهيل الإجراءات التي تحفظ حقوقهم وتؤمن مستقبلهم.

وأشار الصندوق إلى أن القرار يَشمل المؤمن عليهم الذين يسددون حالياً كُلفة ضم الخدمة السابقة بالتقسيط، على أساس ردّ المكافأة المصروفة لهم، كما يشمل طلبات ضم الخدمة الجديدة التي يتقدم بها المؤمن عليهم من الآن فصاعداً، لافتاً إلى أنه يُمكن لجميع المؤمن عليهم الراغبين في إعادة جدولة فترة التقسيط، التَقدم بطلبات التَمديد إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، وكذلك التطبيق الذكي «تقاعد أبوظبي» من خلال خدمة «تعديل طلب ضم الخدمة».

وأوضح الصندوق أنه، وفقاً لإجراءات تقسيط كُلفة ضم الخدمة المعتمدة لديه سابقاً، كانت أقصى فترة تقسيط متاحة للمؤمن عليهم الذين يسددون كُلفة الضم على أساس رد المكافأة هي خمس سنوات، ولكن بموجب القرار الجديد سيتم زيادة الفترة إلى 10 سنوات، وهي الفترة نفسها المعتمدة لتقسيط كُلفة الضم للمؤمن عليهم الذين يسددون مقابل الضم على أساس 26% من الراتب الذي تؤدى عليه الاشتراكات للصندوق، وهو ما يُسهم في تعزيز الاستقرار المالي للمواطنين وتخفيض قيمة القسط الشهري بنسبة كبيرة.

وذَكر الصندوق أنه في حال تقديم المؤمن عليه طلباً لتَمديد السداد، سيتم إعادة جدولة الأقساط المتبقية ومَد فترة التقسيط بحيث يكون الحد الأقصى 10 سنوات، منوهاً بأن عدد المستفيدين من القرار يجاوز 6000 مؤمن عليهم، ممن يسددون كُلفة ضم خدماتهم السابقة بالتقسيط.