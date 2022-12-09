الامارات | جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين" توقع مذكرة تفاهم مع خدمة الأمين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

وقعت خدمة الأمين مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين، بهدف تبادل المعلومات ورفع مستوى مهنة الاستشارات الإدارية، والمساهمة في نشر الوعي لدى جميع فئات المجتمع.



وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين الدكتور علي بن سباع المري إن مذكرة التفاهم مع خدمة الأمين تعد نموذجا مميزا لتضافر الجهود لرفع الحس الأمني للمجتمع، وإدراج البرامج وورش العمل التوعوية ضمن خطة عمل الجمعية، اسهاماً منها في نشر الوعي حول سبل وقاية المجتمع من العوامل التي قد تؤثر على أمنه وسلامته، لافتاً إلى ان المذكرة المذكرة تؤسس الإطار العام لتعاون الطرفين في مجال تبادل المعلومات والخبرات والأبحاث والمدربين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته أكد المشرف العام لخدمة الامين، عمر الفلاسي على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الخدمة والجمعية، وذلك لما له من عائدٍ إيجابي في تبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز الدور الوقائي للمحافظة على الأمن العام، كما يخلق التعاون شراكة دائمة تسهم في نشر الوعي الامني لمختلف أطياف المجتمع من خلال المدربين والاستشاريين في الجمعية.