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الامارات | حاكم الفجيرة يصل الرياض على رأس وفد الدولة إلى القمة الــ 43 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي

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الرياض - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة إلى مدينة الرياض على رأس وفد الدولة إلى أعمال الدورة الــ 43 لقمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تبدأ أعمالها اليوم في المملكة العربية الشقيقة.

كما يشارك صاحب السمو حاكم الفجيرة في قمتي الرياض " الخليجية ـ الصينية للتعاون والتنمية " و" العربية ـ الصينية للتعاون والتنمية " اللتين تستضيفهما المملكة .. بحضور فخامة شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية ومشاركة قادة الدول الخليجية والعربية وممثليها إضافة إلى ممثلي عدد من الهيئات والمنظمات الدولية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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