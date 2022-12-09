الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فراس الرمحي مديراً عاماً للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسوماً اتحادياً بتعيين فراس عبدالكريم حسن الرمحي مديراً عاماً للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

تولى فراس الرمحي خلال مسيرته المهنية وخبرته الممتدة لأكثر من 26 عاماً عددا من المناصب في المجال المالي، حيث يتمتع بخبرة في إدارة الأصول وتمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية، وقد شغل منصب رئيس تنفيذي في شركة أبوظبي للاستثمار، وكان مستشاراً لرئيس مجلس إدارة مصدر.

كما شغل الرمحي منصب رئيس الدائرة المالية بمركز خدمات المزارعين، ونائب رئيس تنفيذي لشركة كاب ام للاستثمارات، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تمويل من جامعة ويسكونسن في الولايات المتحدة الأمريكية.