الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحاديا بتعيين خليل إبراهيم خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، مرسوماً اتحادياً بترقية خليل إبراهيم خوري، وتعيينه وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وبدرجة وكيل وزارة.

تولى خليل إبراهيم خوري، منصب وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة، وشغل خلال مسيرته المهنية مناصب عدة، حيث عمل مديرا لإدارة مراكز الخدمة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومديرا لإدارة تراخيص العمل، ونائباً لمدير وحدة الإنتاج.

يمتلك خوري خبرة في العمل الحكومي تمتد إلى نحو 29 عاماً، حيث عمل في مجالات تطوير أنظمة وسياسات سوق العمل، والتخطيط والتميز المؤسسي، والاستراتيجية وإدارة التغير، وخدمة المتعاملين، وقاد عددا من المشاريع الوطنية كمنظومة خصخصة خدمات الموارد البشرية، وتطوير مشروع خدمات تدبير وتسهيل، وقانون العمالة المساعدة، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة العامة من جامعة ساوث إيسترن في الولايات المتحدة الأمريكية.