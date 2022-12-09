الامارات | محمد بن راشد يُصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (24) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي.

ونصّ القانون رقم (24) لسنة 2022 على تعديل مُسمّى "إدارة التفتيش القضائي" ليُصبح "جهاز التفتيش القضائي"، وكذلك تعديل مُسمّى "مدير إدارة التفتيش القضائي" ليُصبح "رئيس جهاز التفتيش القضائي"، أينما وردا في قانون السلطة القضائية والتشريعات السّارية في إمارة دبي.

كما نص القانون على استبدال نُصوص المواد (2)، (33)، و(63) من القانون الأصلي، بنصوص جديدة تتعلق بتحديد الدّرجات

والمُسمّيات الوظيفيّة لأعضاء السُّلطة القضائيّة المُواطِنين وغير المُواطنين لدى المحاكم والنِّيابة العامّة وجهاز التفتيش القضائي، وفقاً للجدول المبين بالقانون.

وبموجب القانون الجديد، سيكون جهاز التفتيش القضائي مُلحقاً برئيس المجلس القضائي في دبي، على أن يتألّف جهاز التفتيش القضائي من رئيس للجهاز وعدد كاف من المُفتِّشين القضائيين من ذوي الخبرة والكفاءة مِمّن مارسوا العمل القضائي، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدِره صاحب السمو حاكم دبي، على أن يُصدِر رئيس المجلس القضائي في دبي اللوائح والأنظِمة المُتعلِّقة بتنظيم العمل في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية لجهاز التفتيش القضائي، بما في ذلك نظام شُؤون الموارد البشريّة، ويكون لجهاز التفتيش القضائي جهاز إداري يُعيّن من قِبَل رئيس جهاز التفتيش، ويسري

بشأنِهم القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي، وذلك إلى حين صُدور نظام شُؤون الموارد البشريّة الخاص بجهاز التفتيش القضائي، ويُعمل بالقانون رقم (24) لسنة 2022 من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

تعيين وترقية

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المراسيم أرقام (47)، و(48)، و(49)،و(50)، و(51) بتعيين وترقية قضاة في محاكم دبي وأعضاء في النيابة العامة.

ونص المرسوم رقم (47) على تعيين خالد يحيى طاهر الحوسني، قاضي تمييز، رئيس محكمة الأحوال الشخصيّة، رئيساً للمحاكم الابتدائيّة بمحاكم دبي، على أن يُعمل بالمرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

قاضي استئناف أول

ونص المرسوم رقم (48) لسنة 2022 على ترقية قُضاة الاستئناف: د. ابتسام علي راشد سيف البدواوي، عبدالرحمن ناصر عبدالكريم العمادي، خالد مبارك غانم كنشام، أحمد ثابت محمد سعيد العامري، شيخة حمد عبيد بن سرحان الغفلي، خالد عبيد حميد المنصوري، فاطمة إسماعيل محمد محمود، جاسم محمد إبراهيم أبو يرعبه الزرعوني، ومحمد عبدالعزيز عبدالله عزيز آل عمر، إلى درجة قاضي استئناف أول.

قاضي استئناف

كما نص المرسوم ذاته، على ترقية قُضاة الابتدائي الأول: محمد علي محمد أحمد البناي، بدر محمد خالد مانع السميري، د. خولة علي عبدالله محمد العبدولي، عجيل عبدالله راشد عبدالله المهيري، محمد أحمد مراد أحمد الحجاج، علي سيف عبدالله سيف الشامسي، حميد درويش محمد علي الشحي، محمد درويش محمد مصبح، وسعيد مالك أحمد بن شاهين الشحي، إلى درجة قاضي

استئناف، على أن يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأوّل من يناير 2023، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

رئيس نِيابة أوّل

ونصّ المرسوم رقم (49) لسنة 2022 على أن يُرقّى رُؤساء النِّيابة: عبدالله سلطان محمد سلطان الشريف، أحمد عبدالله أحمد محمد العطار، د. عبدالله علي بيك محمد بشير المازمي، خلفان محمد خلفان اليروان الشامسي، خميس سعيد خميس عبيد آل سعد، طارق أحمد راشد أبوسهم النقبي، شعيب علي حاتم محمد ملا أهلي، د. محمد سالم أحمد سيف الكيومي، خالد أحمد عبدالله حمد العامري، عبدالله محمد أحمد عبدالله آل علي، عمار محمد عبدالله محمد المرزوقي، عادل خليفة عبيد محمد الحمودي، محمد حمد حسن رقيط، وعمار أحمد محمد أحمد الظنحاني، إلى درجة رئيس نِيابة أوّل.

رئيس نِيابة

ونصّ المرسوم ذاته، على أن يُرقّى رُؤساء النِّيابة المُساعِدين: عبدالرحمن ناصر حسن إبراهيم، أحمد إبراهيم علي إبراهيم الحمادي، عيسى حسن عبدالله ناصر، يوسف أمين عبدالرحمن حسن العلي، محمد حسن محمد عبدالله آل علي، سعيد علي نقيب عبدالله، محمد درويش محمد علي الشحي، راشد عبيد إبراهيم الغملاسي الشامسي، نهير فاروق عبدالله محمد الحبيشي، مبارك حسن سالم الوحداني الفلاسي، فيصل محمد إبراهيم محمد الحلو، فهد عبدالكريم مبارك هاشل بالزمول، أحمد إبراهيم عبدالله علي، فهد سيف إبراهيم بن طوق المنصوري، علي محمد خلف سعيد عميري، أحمد يوسف جمعة عبيد آل علي، ناصر محمد ناصر سعيد المعمري، إسماعيل إبراهيم أحمد مصبح بوشرين، ماجد عبدالرحيم عبدالله عبدالرحيم الملا، سلطان سيف إبراهيم بن طوق

المنصوري، مكتوم عبيد علي عيسى الشامسي، ناصر سعيد محمد أحمد المحرزي، علي محمد سالم الملا السويدي، راشد حسن أحمد عبدالله البنا، خالد حسن محمد أحمد المطوع، وأحمد

محمد حسن بن تميم، إلى درجة رئيس نيابة، ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأوّل من يناير 2023، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

رئيس نيابة مُساعِد

كما نص المرسوم ذاته على ترقية وكلاء النِّيابة الأول: ميترا إبراهيم عبدالله مدني، خالد عبدالله أحمد علي الحمادي، صالح أحمد محمد صالح الشحي، خالد علي محمد عبيد القطامي، مريم حسن خلف محمد الحوسني، نوره خادم سرور المعصم الفلاسي، عبدالله صالح محمد عبدالله الرئيسي، سالم محمد خليفة عبدالله المرر، راشد عبدالله عبدالرزاق علي العوضي، منال محمد جمعة القطان المالكي، ميثاء إبراهيم محمد يوسف، نورة إبراهيم مراد الرئيسي، د. حمد علي محمد علي آل علي، وليد عبدالله أحمد محسن العامري، حميد محمد سالم بوصبوع الشامسي، ناصر محمد عيسى محمد الحلو، عيسى جمعة عبيد بن عابد المهيري، وعادل عبدالعزيز أحمد صالح الرادمي، إلى درجة رئيس نِيابة مُساعِد، على أن يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأوّل من يناير 2023، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

ترقية ونقل تعيين قُضاة في محاكم دبي

ونص المرسوم رقم (50) لسنة 2022 على ترقية أحمد علي أحمد خميس النون الظنحاني، قاضي استئناف أوّل في محاكم دبي، إلى

درجة قاضي تمييز، ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأوّل من مايو 2023، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

ونص المرسوم رقم (51) لسنة 2022 على أن يُنقل ويُعيّن قاضِياً في المحاكم الابتدائيّة، كُلٌّ من:

ماجد سيف محمد حميد المعمري، ميعاد علي موسى حسين البلوشي، مروان محمد أحمد محمد صالح، وحمدة جمعة عبدالله محمد أهلي، ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من التّاريخ الذي يتم فيه أداء القسم، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.