الامارات | مخالفة 1469 شخصاً لعدم الالتزام بشروط الاحتفال بعيد الاتحاد في الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نائب مدير عام العمليات الشرطية في الفجيرة، العميد الدكتور علي راشد بن عواش اليماحي، أن القيادة العامة لشرطة الفجيرة حجزت 43 مركبة وسجلت 1469 مخالفة مرورية بسبب قيام سائقيها بسلوكيات بعيدة عن مظاهر الاحتفال الحضارية، خلال فترة إجازة عيد الاتحاد الـ51، مؤكداً أن مدة الحجز على المركبات المخالفة تصل إلى شهرين والغرامة 2000 درهم، إضافة لتسجيل نقاط سوداء على السائقين.

وأفاد اليماحي بأن أبرز المخالفات تمثلت في استخدام «مواد الرش» من قبل السائقين وإدخال زوائد على المركبات تؤثر في الرؤية والسلامة وتزويد المركبات بأنظمة الصوت، مما تسبب في الضجيج وقيادة المركبة بصورة تشكل خطراً على الجمهور والقيادة بتهور وزيادة نسبة التلوين وجلوس الركاب على النوافذ والخروج من فتحة سقف المركبة وغيرها من المخالفات الأخرى.

وأوضح اليماحي أن السائقين الذين تم حجز مركباتهم خالفوا ضوابط تزيين المركبات وقانون السير والمرور، بالرغم من التوعية المكثفة عبر مختلف وسائل الإعلام لرفع الوعي المروري من خلال نشر وتوضيح ضوابط تزيين المركبات بما يعكس ثقافة احترام الأنظمة والقوانين والحرص على السلامة العامة.

ويذكر أن القيادة العام لشرطة الفجيرة قد حثت عبر قنواتها في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف شرائح المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين، خصوصاً الشباب، على التقيد بالسلوكيات الإيجابية في احتفالات الدولة باليوم الوطني.