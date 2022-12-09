الامارات | مدير عام «صحة دبي» يدشن الأعمال الإنشائية لمستشفى للقلب والرئة والأورام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن المدير العام لهيئة الصحة بدبي عوض صغيّر الكتبي، أمس الأعمال الإنشائية لمستشفى برايم لأمراض القلب والرئة والأورام بمدينة دبي الطبية (المرحلة الثانية) بكلفة تقديرية تصل إلى 450 مليون درهم ليشكل بعد إنجازه خلال ثلاث سنوات إضافة جديدة ترسخ مسيرة النجاح والتطور المستمر لخدمات الرعاية الصحية التخصصية في الإمارة.

وسيضم المستشفى الجديد الذي يتكون من تسعة طوابق ويمتد على مساحة 33 ألف متر مربع، ثلاثة مراكز طبية للتميز متخصصة في أمراض القلب والرئة والأورام لتقدم أحدث خدماتها التشخيصية والعلاجية للمرضى في هذه المجالات، بما في ذلك العلاجات التاجية التداخلية، واضطرابات القلب، وخدمات إعادة تأهيل القلب، والتدخلات القلبية المعقدة، وتشخيص وعلاج الالتهابات الرئوية الصعبة، والمعقدة، وإدارة وعلاج أمراض الجهاز التنفسي، كما سيقدم مركز التميّز لرعاية مرضى السرطان - والذي يحمل اسم العالمة ماري كوري - مجموعة متكاملة من الخدمات التي تغطي طب وجراحة الأورام، وعلاج الأورام بالإشعاع.

كما سيقدم المستشفى حزمة من الخدمات التشخيصية والعلاجية المتعلقة بجميع جراحات الأورام، حيث سيتم استخدام الجراحة الروبوتية المتخصصة بالتقنيات وغرف العمليات الهجينة ومختبرات القسطرة الهجينة.

وأكد الكتبي أهمية هذا المشروع الذي سيوفر فرصاً علاجية تخصصية لمرضى القلب والرئة والأورام وفقاً لأفضل البروتوكولات والممارسات الطبية العالمية المستندة على أحدث التقنيات والأنظمة والحلول الذكية، وبما يسهم في تقديم وتنويع الخيارات العلاجية التخصصية للمرضى، وتعزيز القدرة التنافسية لدبي كوجهة مثالية لطالبي العلاج والاستشفاء من مختلف دول العالم.

وأكد مدير عام هيئة الصحة بدبي الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لدعم وتعزيز جهود القطاع الطبي الخاص، وتحفيزه وتمكينه من الفرص الاستثمارية في الإمارة، من خلال تقديم كل التسهيلات المتاحة ليكون شريكاً استراتيجياً للهيئة في تطوير منظومة الرعاية الصحية في دبي وتحقيق الأهداف والتوجيهات التي تعمل عليها الهيئة، وتسعى لتحقيقها وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

المستشفى يقدم حزمة من الخدمات التشخيصية والعلاجية المتعلقة بجميع جراحات الأورام.