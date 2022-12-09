الامارات | «شجع بروح رياضية» حملة لتوعية مشجعي كرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شرطة أبوظبي مبادرة «شجع بروح رياضية» لتوعية مشجعي كرة القدم في مواقع مشاهدة مباريات كأس العالم 2022 في أبوظبي والعين والظفرة، ضمن جهودها للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وتوفير الأجواء الملائمة للاستمتاع بالأحداث الرياضية، وغيرها من الفعاليات الترفيهية.

وحثت الجمهور على التحلي بالروح الرياضية والتشجيع بأسلوب راقٍ وحضاري بعيداً عن أشكال التعصب والابتعاد عن المشاحنات، والالتزام بالقوانين واحترام عادات وتقاليد دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووزّع قسم الشرطة السياحية بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي كتيبات توعية بست لغات تضمنت نصائح وإرشادات بأهم القوانين وأرقام التواصل لرفع مستوى وعي الجمهور وتقديم الإرشادات حول أهمية التحلي بروح التشجيع الحضاري طوال فترة المباريات واتباع القوانين والإجراءات الأمنية حفاظاً على أمن وسلامة وراحة الجميع والاستمتاع بمشاهدة اللقاءات الكروية بين المنتخبات المشاركة في البطولة.

الحملة جاءت للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وتوفير الأجواء الملائمة للاستمتاع بالأحداث الرياضية.