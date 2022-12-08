الامارات | الإعلان عن نجاح الوساطة الإماراتية السعودية المشتركة بشأن الإفراج وتبادل مسجونين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن نجاح الوساطة التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية .

وأكد بيان مشترك صادر عن الوزارتين أن نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاسا لعلاقات الصداقة المشتركة والوطيدة التي تجمع بلديهما بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وللدور المهم الذي تلعبه قيادتا البلدين الشقيقين في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف .

وأشار البيان إلى أن أبوظبي استقبلت بتاريخ 14 جمادى الأولى 1444 هجرية الموافق 8 ديسمبر 2022 المواطنة الأمريكية بريتني غراينر عبر طائرة خاصة قادمة من موسكو وذلك بعد إفراج السلطات الروسية عنها وذلك بالتزامن مع استقبال المواطن الروسي فيكتور بوت عبر طائرة خاصة قادمة من واشنطن وذلك بعد إفراج السلطات الأمريكية عنه وذلك بحضور المختصين من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية .

وقد قام الجانبان الأمريكي والروسي بتسلم مواطنيهما تمهيدا لنقلهما إلى بلديهما .

وقد أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن شكر حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لحكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة المشتركة التي بذلتها قيادتا البلدين.