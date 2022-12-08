الامارات | شرطة أبوظبي تُطلق مبادرة "شجع بروح رياضية" لتوعية مشجعي كرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شرطة أبوظبي مبادرة "شجع بروح رياضية" لتوعية مشجعي كرة القدم في مواقع مشاهدة مباريات كأس العالم 2022م في أبوظبي والعين والظفرة وذلك ضمن جهودها الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وتوفير الأجواء الملائمة للاستمتاع بالأحداث الرياضية وغيرها من الفعاليات الترفيهية.

وحثت الجمهور على التحلي بالروح الرياضية والتشجيع بأسلوب راقي وحضاري بعيدًا عن أشكال التعصب والابتعاد عن المشاحنات، والالتزام بالقوانين واحترام عادات وتقاليد دولة الإمارات العربية المتحدة .

ووزع قسم الشرطة السياحية بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي كتيبات توعية بـ6" لغات" تضمنت نصائح وإرشادات بأهم القوانين وأرقام التواصل لرفع مستوى وعي الجمهور وتقديم الإرشادات حول أهمية التحلي بروح التشجيع الحضاري طيلة فترة المباريات واتباع القوانين والإجراءات الأمنية حفاظا على أمن وسلامة وراحة الجميع و الاستمتاع بمشاهدة اللقاءات الكروية بين المنتخبات المشاركة في البطولة.