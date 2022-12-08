الامارات | منصور بن محمد يزور معرض الخمسة الكبار 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مساء اليوم، معرض "الخمسة الكبار" The Big 5 الحدث الأكبر في مجال التشييد والبناء في المنطقة وإفريقيا وجنوب آسيا، والذي تختتم فعاليات اليوم، بمشاركة 2000 شركة من 60 دولة حول العالم مع 20 جناحاً وطنياً، مستقطباً عشرات الآلاف من الزوار المتخصصين في مجال البناء والتشييد.

وتفقد سموه، خلال الزيارة عدداً من أجنحة الشركات المشاركة في المعرض، حيث اطلع سموه على جانب من أحدث التقنيات المستخدمة في قطاع التشييد والبناء، وما تقدمه الشركات العالمية الكبرى من حلول تقنية حديثة في هذا القطاع الحيوي، بما فيها تقنيات التصميم والبناء والمعمار الذكي وصيانة المساحات الخضراء وحلول الطاقة الشمسية والتبريد والتدفئة، وغيرها من متطلبات البناء الذكي.

وأثنى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على التطور المستمر لمعرض الخمسة الكبار والذي تظهره أعداد ونوعية المشاركات العالمية، وتنامي دور المعرض عبر دوراته المتعاقبة كفرصة نموذجية للمختصين بقطاع التشييد والبناء وضمن أفرعه المختلفة للقاء والوقوف على مستجدات هذا المجال وتبادل الأفكار حول سبل إنجاح مشاريعه خلال المرحلة المقبلة.

ويعدّ المعرض منصة فعالة لإطلاق الحلول المشجعة لشركات المقاولات والعاملين في قطاعي البناء والتشييد على تبني تقنيات حديثة في تنفيذ المشروعات لتحقيق أعلى جودة وتوفير الوقت والتكلفة، كما تضمنت العروض منتجات بناء صديقة للبيئة وحلولاً تضمن أعلى ممارسات الاستدامة، وأحدث التقنيات المستخدمة عمليات تشييد المشروعات متعددة الاستخدامات والبنى التحتية.

وضم الحدث ستة معارض متخصصة تغطي منظومة القطاع بالكامل، وتجمع أبرز المهندسين المعماريين والمصممين وواضعي المواصفات في منطقة الشرق الأوسط، كما يحتضن معرض The Big 5 لعام 2022 سلسلة من القمم والجلسات الحوارية التخصصية والعروض التقديمية حول أبرز الموضوعات المتعلقة بالقطاع والمحفزة على اعتماد الحلول التقنية وتعزيز الاستدامة.