الامارات | مدير عام صحة دبي يدشن الأعمال الإنشائية لمستشفى برايم لأمراض القلب والرئة ‎

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن اليوم المدير العام لهيئة الصحة بدبي عوض صغيّر الكتبي، الأعمال الإنشائية لمستشفى برايم لأمراض القلب والرئة والأورام بمدينة دبي الطبية (المرحلة الثانية) بكلفة تقديرية تصل إلى 450 مليون درهم ليشكل بعد إنجازه خلال ثلاث سنوات إضافة جديدة ترسخ مسيرة النجاح والتطور المستمر لخدمات الرعاية الصحية التخصصية في الإمارة.

وسيضم المستشفى الجديد الذي يتكون من 9 طوابق ويمتد على مساحة 33,000 متر مربع، ثلاثة مراكز طبية للتميز متخصصة في أمراض القلب والرئة والأورام لتقدم أحدث خدماتها التشخيصية والعلاجية للمرضى في هذه المجالات، بما في ذلك العلاجات التاجية التداخلية، واضطرابات القلب، وخدمات إعادة تأهيل القلب، والتدخلات القلبية المعقدة، وتشخيص وعلاج الالتهابات الرئوية الصعبة والمعقدة، وإدارة وعلاج أمراض الجهاز التنفسي، كما سيقدم مركز التميّز لرعاية مرضى السرطان -والذي يحمل اسم العالمة ماري كوري- مجموعة متكاملة من الخدمات التي تغطي طب وجراحة الأورام، وعلاج الأورام بالإشعاع.

كما سيقدم المستشفى حزمة من الخدمات التشخيصية والعلاجية المتعلقة بجميع جراحات الأورام، حيث سيتم استخدام الجراحة الروبوتية المتخصصة بالتقنيات وغرف العمليات الهجينة ومختبرات القسطرة الهجينة.

وقام الكتبي بوضع حجر الأساس إيذاناً ببدء الأعمال الإنشائية لهذا المشروع الحيوي بحضور كل من الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية جمال عبد السلام، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة برايم للرعاية الصحية الدكتور جميل أحمد، والرئيس التنفيذي لشركة عيسى الغرير للاستثمار عيسى الغرير، وعدد من المسؤولين بهيئة الصحة بدبي ومدينة دبي الطبية.

وأكد الكتبي في تصريحات صحفية بهذه المناسبة على أهمية هذا المشروع الذي سيوفر فرص علاجية تخصصية لمرضى القلب والرئة والأورام وفقاً لأفضل البروتوكولات والممارسات الطبية العالمية المستندة على أحدث التقنيات والأنظمة والحلول الذكية، وبما يساهم في تقديم وتنويع الخيارات العلاجية التخصصية للمرضى، وتعزيز القدرة التنافسية لدبي كوجهة مثالية لطالبي العلاج والاستشفاء من مختلف دول العالم.

وأكد مدير عام هيئة الصحة بدبي على الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لدعم وتعزيز جهود القطاع الطبي الخاص، وتحفيزه وتمكينه من الفرص الاستثمارية في الإمارة، من خلال تقديم كافة التسهيلات المتاحة ليكون شريكاً استراتيجياً للهيئة في تطوير منظومة الرعاية الصحية في دبي وتحقيق الأهداف والتوجيهات التي تعمل عليها الهيئة، وتسعى لتحقيقها وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وثمن الكتبي الجهود الكبيرة التي يقوم بها القطاع الطبي الخاص في الإمارة والتزامه بكافة الأنظمة والمعايير والمتطلبات التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق السمعة والريادة والتميز للإمارة من خلال إيجاد منظومة ونموذج صحي مبتكر على مستوى المنطقة يواكب احتياجات السكان ويلبي متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية للإمارة.

وكان الكتبي قد استمع من القائمين على المشروع إلى خطط ومراحل تنفيذ هذا المشروع الحيوي والبرنامج الزمني للانتهاء من إنجازه وفق أفضل المواصفات ومعايير المباني الطبية الحديثة التي تراعي راحة وخصوصية المرضى.

ومن جانبه أوضح الدكتور جميل أحمد المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة "برايم هيلث كير" الجهود التي تقوم بها المجموعة لرسم مسارات جديدة في مجال الرعاية الصحية التخصصية المستندة على التكنولوجيا الرقمية لتحقيق أهداف المجموعة في تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمرضى، خاصة وان المستشفى سيقوم بتوظيف أحدث التقنيات الطبية في التشخيص والعلاج، بما في ذلك استخدام الروبوتات الجراحية وغرف العمليات الهجينة وغيرها من أحدث التقنيات العالمية، وسيتم تجهيزه بتقنيات طبية متطورة تستخدم الذكاء الاصطناعي.

وأشاد السيد كيفن كريستون المدير الإقليمي لشركة Stantec المعمارية التي قامت بتصميم المشروع بالدور الكبير الذي سيلعبه المستشفى في تعزيز مشهد الرعاية الصحية المتنامي في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص من خلال خدماته التخصصية المقدمة للمرضى.