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الامارات | السيطرة على حريق بمحل قطع غيار سيارات بالشارقة

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مينا غالي- الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بمحل قطع غيار سيارات بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الشارقة للدفاع المدني، بورد بلاغ لغرفة عمليات الهيئة في السابعة والربع صباحاً بوقوع حادث حريق في محل قطع غيار السيارات المستعملة بمنطقة الصناعية رقم 6.
وأوضحت الهيئة أنه تم على الفور الاستجابة للحادث والسيطرة عليه خلال نصف ساعة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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