الامارات | السيطرة على حريق بمحل قطع غيار سيارات بالشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الشارقة للدفاع المدني، بورد بلاغ لغرفة عمليات الهيئة في السابعة والربع صباحاً بوقوع حادث حريق في محل قطع غيار السيارات المستعملة بمنطقة الصناعية رقم 6.

وأوضحت الهيئة أنه تم على الفور الاستجابة للحادث والسيطرة عليه خلال نصف ساعة.