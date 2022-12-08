الامارات | شرطة دبي تحجز 132 مركبة بسبب «الفوضى» و«التهور»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة دبي بأنها حجزت 132 مركبة، ارتكب سائقوها أعمال فوضى خلال احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ51، موضحة أن فترات حجز هذه المركبات تتفاوت حسب طبيعة المخالفة، فضلاً عن تسجيل نقاط مرورية «سوداء» على رخص قائديها.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، إن الدوريات المرورية سجلت خلال الثلاثة أيام الأولى من ديسمبر الجاري 4697 مخالفة مرورية متنوعة، وحجزت 132 مركبة ارتكب سائقوها فوضى في بعض طرق الإمارة، وذلك بواقع 72 مركبة في منطقة بر دبي، و60 مركبة في ديرة.

وأضاف أن حجز المركبات المخالفة يمتد إلى فترات متفاوتة حسب طبيعة المخالفة، بخلاف الغرامة المالية المفروضة وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي، لافتاً إلى أنه تم التحذير من هذه السلوكات الخطأ في وقت سابق، والتأكيد على أن هناك تعليمات واضحة بعدم التهاون مع مرتكبي تلك المخالفات المرورية، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة، إلا أن هناك فئة أصرت على ارتكابها.

وأوضح أن معظم المخالفات تركزت في منطقة بر دبي، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمرور استعدت لهذه المناسبة من خلال تكثيف الدوريات المرورية في مختلف مناطق الإمارة الداخلية والخارجية، لمنع حدوث اختناقات مرورية، والحد من التصرفات السلبية من قبل بعض السائقين، وضبط الطريق بفاعلية عالية.

وكشف بن سويدان أن سائقي المركبات المحجوزة ارتكبوا مخالفات عدة استوجبت الحجز، شملت قيادة مركبة تصدر ضجيجاً، وإحداث تغييرات في لون المركبة، والقيادة بتهور بصورة تشكل خطراً على الجمهور، فضلاً عن وضع ملصقات من دون ترخيص، وعدم إبراز الرخصة، وعدم تجديد رخصة المركبة، وإلقاء مخلفات.

وأكد أن العام الجاري شهد تحسناً كبيراً بالنسبة للوضع المروري، خلال الاحتفال بعيد الاتحاد، وتعاوناً من قبل مستخدمي الطريق مع أفراد الشرطة، باستثناء عدد من السائقين غير الملتزمين.