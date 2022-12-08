الامارات | «الموارد البشرية»: التوطين في «الخاص» يستهدف الوظائف المهارية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو 2022، والمتعلق برفع نسبة المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر إلى 2%؛ معني بالوظائف المهارية.

وأوضحت الوزارة أنها تراقب عن كثب الإجراءات التي تتبعها الشركات في ما يتعلق بالتوطين، ونوعية الوظائف التي يتم طرحها، مشدّدة على أهمية أن يستهدف التوطين الوظائف المهارية.

جاء تحرك الوزارة رداً على إعلان توظيف، انتشر أخيراً على منصات التواصل الاجتماعي، لأحد المطاعم الشهيرة، يطلب توظيف كوادر مواطنة في مهنة «مُحضّر سندويتشات»، ما أثار ردود أفعال متباينة بين المواطنين، إذ اعتبر بعضهم الوظيفة لا تتناسب وطموحات الكوادر المواطنة، بينما رآها آخرون لا تتماشى ومستهدفات التوطين التي تبنتها الدولة.