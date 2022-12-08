الامارات | 200 ألف درهم تعويضاً لنادل أصيب في مطعم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مطعم دفع 200 ألف درهم تعويضاً لنادل يعمل بالمطعم ذاته، لتضرره مادياً ومعنوياً، نتيجة تعرّضه لحادث «انحشار في إحدى الماكينات»، أدى إلى بتر كفه اليمنى.

وتفصيلاً، أقام نادل دعوى طالب بإلزام المطعم الذي يعمل فيه أن يؤدي له 200 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي أصابته، موضحاً أنه أثناء عمله انحشرت يده في ماكينات، ما أدى إلى بتر كفه اليمنى. وتحرّر عن تلك الواقعة قضية جزائية صدر فيها حكماً نهائياً وباتاً بإدانة المطعم، وتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، وأن يؤدي للشاكي مبلغ 100 ألف درهم، وأرفق تقارير طبية.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المدعي كان يعمل لدى المطعم بوظيفة نادل، وتسبب المطعم بخطئه، في المساس بسلامة جسمه، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وإخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته ووظيفته، بأن خالف المشكو عليه، نصاً آمراً وهو توفير وسائل الأمن والوقاية المناسبة واللازمة لحمايته من أخطار العمل، ما أدى إلى بتر الكف اليمنى للشاكي وإصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق.

وقضت المحكمة بإلزام المطعم دفع 200 ألف درهم تعويضاً للنادل، وإلزامه رسوم الدعوى ومصروفاتها.