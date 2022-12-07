الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسعار

لاحظ متسوقون في محال بيع تجزئة كبرى، أن بعض السلع تحمل أسعاراً غير مطابقة للسعر المثبت في القارئ الرقمي (الكود)، داعين إلى بذل جهد أكبر لحل هذه المشكلة التي تتكرر، وتُوقع الكثيرين في الحرج عند صندوق الدفع.

مساجلات

دارت مساجلات لطيفة بين مشجعين لمنتخبات مختلفة، أثناء مشاهدة مباراة جمعت بين منتخبي إنجلترا والسنغال في نهائيات بطولة كأس العالم، بإحدى مناطق المشجعين في دبي، وحرص كل طرف على «مكايدة» الآخر بأسلوب لم يخلُ من المرح.

توعية

طالب سائقون، يستخدمون غالباً المسار الأيسر في الطرق السريعة، نظراءهم من السائقين بإفساح المسار للقادمين من الخلف، إذ يتعمّد البعض عدم الإفساح في المسار السريع، بدعوى التزامهم بالسرعة المقررة، دون مراعاة احتمال وجود طوارئ لدى القادم من الخلف.

احتيال

لاحظ روّاد شبكات تواصل اجتماعي، وتحديداً «إنستغرام»، وجود إعلانات للاستثمار لدى بنوك وجهات مختلفة. وبقراءة التعليقات الموجودة أسفل الإعلانات، يكتشفون أنها نوع من الاحتيال، الأمر الذي يستدعي انتباه القرّاء حتى لا يقعوا ضحايا لهؤلاء المحتالين.

اقتطاع

جدد مستأجرون دعوتهم الجهات المعنية إلى وقف الممارسات المجحفة من الملاك والمكاتب العقارية بحقهم عند إخلاء الوحدات المؤجرة، مشيرين إلى أنهم يقتطعون عنوة مبالغ كبيرة من التأمين المودع لديهم، بذرائع ومبررات غير مقنعة، كحاجة المنزل إلى الصبغ.

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