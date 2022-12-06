الامارات | "استشاري الشارقة" يناقش 4 أسئلة برلمانية حول "أضرار السيول" وترقيات الضباط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة جلسته الخامسة، صباح الخميس المقبل، الموافق 8 ديسمبر، وذلك لمناقشة أربعة أسئلة برلمانية تتركّز حول الأضرار التي لحقت بالمساكن الحكومية للمواطنين جراء الأمطار الغزيرة في الإمارة، ودعم أصحاب المزارع، وإشكالية تأخر ترقيات عدد من الضباط.

ويوجه عضو المجلس الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي السؤال البرلماني الأول إلى برنامج إسكان الشارقة بالاستفسار عن الأدوار التي يقوم بها البرنامج تجاه الأضرار التي لحقت بالمساكن الحكومية للمواطنين في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة جراء الأمطار الغزيرة وما ترتب عليها من أضرار كبيرة، وذلك بحضور عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس برنامج إسكان الشارقة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي.

أما السؤال البرلماني الثاني يوجهه عضو المجلس الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي إلى دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الشارقة بالاستفسار عن الجهود التي تقوم بها الدائرة لتقديم الدعم اللازم لأصحاب المزارع في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة بسبب غزارة الأمطار، واحتواء الأضرار والخسائر التي لحقت بهم وذلك بحضور عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي.

فيما يوجه عضو المجلس الدكتور عبدالله إبراهيم الدرمكي السؤال البرلماني الثالث إلى دائرة الخدمات الاجتماعية في حكومة الشارقة بالاستفسار عن الأدوار والمهام التي تقع على الدائرة تجاه الأضرار التي لحقت بالأسر في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة جراء الأمطار الغزيرة والسيول، وأوجه تدخل الدائرة لتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة وذلك بحضور عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية عفاف إبراهيم المري ومعاونيها من الدائرة.

ويتركز السؤال البرلماني الرابع المقدم من عضو المجلس سيف محمد بن رويجده الكتبي إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة بالاستفسار عن الإجراءات المتبعة لدى القيادة في حل إشكالية التأخر في ترقيات عدد من الضباط وذلك بحضور القائد العام لشرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي.