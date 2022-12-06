الامارات | محمد بن زايد يستقبل رئيس إسرائيل وملك ماليزيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رئيس دولة إسرائيل، إسحاق هرتسوغ، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، يحضر خلالها «حوار أبوظبي للفضاء»، الذي تنظمه وكالة الإمارات للفضاء في العاصمة أبوظبي.

ورحب سموه خلال اللقاء بزيارة الرئيس إسحاق هرتسوغ إلى الدولة، والذي ترافقه خلالها حرمه السيدة الأولى ميشال هرتسوغ.

وبحث سموه والرئيس الإسرائيلي، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، علاقات التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل ومساراته نحو تعزيز التنمية والسلام والازدهار لما فيه الخير لشعوب المنطقة عامة.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء إلى أهمية «حوار أبوظبي للفضاء» في تعزيز التواصل بين القوى الفاعلة والمؤثرة في قطاع الفضاء حول العالم، وبحث فرص تطوير هذا القطاع وتحقيق مستهدفاته بما يخدم الإنسانية ويسهم في تعزيز جودة الحياة على الأرض. وأكد الجانبان في هذا السياق ضرورة تعزيز فرص التعاون المشترك في مجال الفضاء بين البلدين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أمس، صاحب الجلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بضيف البلاد السلطان عبدالله رعاية الدين، وبحثا علاقات الصداقة ومختلف مسارات التعاون بين البلدين في ظل توجهاتهما إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق مستقبل أفضل لشعبيهما. وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما رحب سموه وملك ماليزيا بتوقيع اتفاقية ترسية أول امتياز في منطقة الشرق الأوسط لموارد النفط غير التقليدية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة النفط والغاز الوطنية الماليزية «بتروناس»، فيما تعد الاتفاقية التاريخية أول استثمار لشركة ماليزية في أحد امتيازات أبوظبي.