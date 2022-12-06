الامارات | الولايات المتحدة: شراكتنا مع الإمارات قوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنّأت الولايات المتحدة الأميركية دولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ51، وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان بهذه المناسبة: «شراكتنا قوية ممثلة بقواتنا التي خدمت سوياً للدفاع عن أمننا المشترك، وكذلك في عشرات الآلاف من الإماراتيين الذين درسوا في الجامعات الأميركية، وكبار رجال الأعمال من كل دولة الذين يعملون معاً لاغتنام الفرص الاقتصادية الاستثنائية والرائعة».

ونوّه البيان بالتعاون واسع النطاق بين حكومتي الولايات المتحدة والإمارات العربية، وأثنى على توقيع الإمارات الاتفاق الإبراهيمي للسلام، كما أثنى على دورها في منتدى النقب، وكذلك دورها في إطار عمل البلدين من خلال 2I2U مع الهند وإسرائيل لتقديم فوائد ملموسة للمنطقة وخارجها، بما في ذلك تحقيق التطلعات نحو تكامل إقليمي أكبر في الشرق الأوسط وخارجه.