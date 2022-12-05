الامارات | عبدالله بن زايد وخالد بن محمد بن زايد يشهدان الافتتاح الرسمي لـ"حوار أبوظبي للفضاء"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبحضور رئيس دولة إسرائيل إسحاق هرتسوغ ، شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لأبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الافتتاح الرسمي لأعمال النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء الأول من نوعه عالمياً الذي انطلقت أعماله اليوم بتنظيم من وكالة الإمارات للفضاء وبمشاركة وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الدفاع.

ويستمر حوار أبوظبي للفضاء على مدار يومين في مركز أدنوك للأعمال بمشاركة أكثر من 300 صانع قرار وممثل عن وكالات الفضاء ووزراء وشركات متخصصة عالمية من أكثر من 47 دولة.

وحضر الافتتاح الرسمي نيابة عن رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة ناريندرا مودي ، وزير الدولة الهندي لشؤون الفضاء والعلوم والتكنولوجيا جيتندرا سينغ ، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي ، ووزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء سارة بنت يوسف الأميري ، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ووزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، وعدد من الوزراء والمسؤولين من داخل وخارج الدولة.

وقد حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الكلمة الرئيسية التي ألقاها فخامة إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل، وكذلك كلمة معالي جيتندرا سينغ وزير الدولة الهندي لشؤون الفضاء والعلوم والتكنولوجيا.

وبهذه المناسبة، رحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة رئيس دولة إسرائيل إسحاق هرتسوغ إلى دولة الإمارات ومشاركته في حوار أبوظبي للفضاء، مؤكدا أن التعاون بين البلدين في قطاع الفضاء والمعارف والتقنيات والتكنولوجيات المرتبطة به يشهد نموا وتطورا مستمرا.

وأكد سموه أن "حوار أبوظبي للفضاء" يشكل منصة عالمية مهمة لاستشراف مستقبل هذا القطاع الحيوي وتعزيز إسهاماته في مسارات التنمية المستدامة بالمجتمعات وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات في ظل ما حققته من إنجازات عالمية رائدة في قطاع الفضاء، حرصت على تنظيم هذا الحدث العالمي من أجل وضع استراتيجيات عالمية مبتكرة في مجال استكشاف الفضاء وبلورة تعاون دولي مثمر وبناء في هذا القطاع الذي يرتبط بشكل مباشر بتعزيز التنمية والتطور المستدام في العديد من القطاعات.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالمواضيع الرئيسية الثلاثة التي يركز عليها حوار أبوظبي للفضاء والمتمثلة في استدامة الفضاء وسهولة الوصول إليه وتعزيز أمنه، مشيرا إلى أن هذا الحدث العالمي يركز أيضا على محور مهم وهو تعزيز دور القطاع الخاص في مجال استكشاف الفضاء وتطويره.

وأعرب سموه عن تمنياته لجميع المشاركين في النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء، الاستفادة من هذا الحدث العالمي من أجل بناء منظومة تعاون دولي فاعلة في مجال استكشاف الفضاء تتضمن استراتيجيات مبتكرة وعصرية لتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي بما يعود بالفائدة على البشرية جمعاء.