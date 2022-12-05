الامارات | رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى قطر

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى قطر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم زيارة رسمية إلى دولة قطر الشقيقة، تلبية لدعوة من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وتأتي الزيارة انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين.
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