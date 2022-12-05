الامارات | "أجمل شتاء في العالم" يجتاح "تويتر".. "فلنبدأ هذا الشتاء بما نعتز به وفخر.. موروثتنا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعل الكثير من المغردون، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مع وسم #أجمل_شتاء_في_العالم، وذلك بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، عن إطلاق حملة (أجمل شتاء في العالم) للعام الثالث، تحت شعار "موروثتنا".

وأشاد المغردون بحملة "أجمل شتاء في العالم"، وبشعارها، وأشاروا إلى أنها فرصة مهمة تتيح لسكان الإمارات وللسياح، التعرف على المقومات الطبيعية والجغرافية والتراثية الجميلة للدولة، كما أنها فرصة لإبراز مقومات الموروث والهوية الوطنية، ومنظومة القيم الإماراتية الأصيلة المتوارثة.

وأكد مغردون على أن أسبابا كثيرة تجعل من شتاء الإمارات هو الأجمل في العالم، ومنها الطقس الجميل المعتدل بالشتاء، إضافة إلى الفعاليات المتنوعة في جميع إمارات الدولة خلال هذا الفصل، فقال أحد المغردين: "أسباب كثيرة لا يمكن حصرها تجعل الشتاء في الإمارات #أجمل_شتاء_في_العالم وأهمها : الطقس الجميل والمعتدل والفعاليات المتنوعة في جميع مدن الدولة..".

ووجد مغردون أن هذه الحملة مهمة، لأنها تتيح الفرصة لسكان الإمارات وزوارها لاستكشاف والاستمتاع بأهم وأجمل المقاصد السياحية في الدولة، ما يشجع بدوره أيضا السياحة الداخلية في الإمارات، فقال أحد المغردين: "حملة "#أجمل_شتاء_في_العالم" بـ #الإمارات، دعوة مفتوحة لجميع سكان دولة الإمارات، وزوارها، للاستمتاع بأجمل المقاصد السياحية الإماراتية".

وقال آخر: "#أجمل_شتاء_في_العالم.. حملة كفيلة بصنع الاكتشافات ودعم السياحة الداخلية في الإمارات، هذا البلد المضياف الذي يشتهر بالعراقة والحضارة والتاريخ، والذي يزخر بالتنوع الحيوي والمواقع السياحية المتنوعة والفريدة".

وأكد مغردون على ضرورة إبراز جمال مدن الإمارات من خلال هذه الحملة، بما فيها من أودية وبر وبحر وجبال، فقال أحدهم: "سيدي #محمد_بن_راشد يطلق حملة #أجمل_شتاء_في_العالم بشعار موروثنا ونفخر ونعتز بموروثنا .. شتاء #الإمارات مميز حيث تمتلك مختلف إمارات الدولة من أماكن سياحية مميزة .. علينا أبراز جمال مدن الإمارات وجمال جبالها واوديتها وبرها وبحرها".

من جانبهم عبر مغردون عن إعجابهم بإطلاق حملة "أجمل شتاء في العالم، لهذا العام، من إمارة عجمان، فقال أحدهم: "#عجمان الرمال البيضاء .. والحصن الأحمر .. وجبال مصفوت .. ووديان المنامة هي محطة انطلاق الحملة هذا العام."

كما أشاد بعضهم بإطلاق حملة هذا العام تحت شعار "موروثتنا"، مشيرين إلى أنها تحمل رسالة مهمة للتمسك بالعادات والتقاليد التي تربى عليها أهل الإمارات، والحفاظ على الهوية الوطنية، فقالت إحدى المغردات: " #موروثنا !! جمال الكلمة وعمق معانيها!.. فلنبدأ هذا الشتاء الجميل بما نعتز به ونفخر! ونستذكر دائما مقولة المغفور له باذن الله الشيخ زايد عندما قال: اللي ماله ماضي ماله حاضر".

وقال آخر: "#موروثنا أساسنا.. نتطور نعم نواكب الحداثة نعم، لكن لا ننسى من نحن ولا ننسى عاداتنا وتقاليدنا وديننا وأصلنا وتراثنا، كل هذه الأمور هي سبب تطورنا وهي سبب ما وصلنا له اليوم وما سنصل له.. رسالة مهمة وفي وقتها".

من جهتهم نوه مغردون إلى أن قسوة الشتاء وبرده في غالبية دول العالم، تجعل من شتاء الإمارات، الذي يجمع بين البرودة المعتدلة والدفئ، أجمل شتاء في العالم، فقال أحدهم: "من يجرب قسوة الشتاء في بعض الدول بالعالم .. يعرف قيمة الشتاء في #الامارات".

وفي سياق متصل دعا مغردون إلى المشاركة في الحملة وزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الفترة للاستمتاع بأجواء البلاد والفعاليات والمغامرات، فقال أحدهم: "الامارات جنة الارض .. ندعوكم لزيارة الامارات والاستمتاع بالاجواء والفعاليات والمغامرات .. الاحلام في الامارات تصبح حقيقة".

كما قام بعض المغردين بتناقل صور ومقاطع فيديو لمناطق مختلفة في الدولة قاموا بالتقاطها في فصول الشتاء الماضية، تظهر مدى جمال الإمارات في الشتاء، ليبرهنوا أنه فعلا أجمل شتاء في العالم.

ويشار إلى أن حملة "أجمل شتاء في العالم"، هي أكبر حملة من نوعها، تبرز خيارات السياحة الداخلية المتنوعة في مختلف أنحاء الإمارات، كما تعرّف السياح والزوار من مختلف أنحاء العالم بشتاء الإمارات المعتدل، وبكل مقوّمات الجذب التي توفرها الدولة لزوّارها، من الأفراد والأسر والمجموعات السياحية، لقضاء إجازة فريدة من نوعها، يتسنى لهم خلالها الاستمتاع بالمناخ الدافئ المنعش في الدولة في هذا الفصل، وزيارة أهم معالم الإمارات الترفيهية والثقافية والطبيعية، وممارسة أمتع الأنشطة في الهواء الطلق.