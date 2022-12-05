الامارات | «طرق دبي» تنفّذ 3 مناطق متكاملة لاستراحة الشاحنات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقد تنفيذ ثلاث مناطق متكاملة لاستراحة الشاحنات، بالشراكة مع القطاع الخاص، واحدة منها مع شركة أبوظبي الوطنية «أدنوك»، واثنتان مع «المتكاملة» لتسجيل وفحص المركبات، لتنفيذ وتشغيل ثلاث محطات متكاملة لاستراحة الشاحنات، تقدر مساحتها بـ226 ألف متر مربع، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 500 شاحنة ومركبة ثقيلة.

وتوفر المحطات الثلاث العديد من الخدمات التي تعزز سلامة ورفاهية السائقين، حيث تضم مباني سكنية للسائقين، وورش صيانة، ومطاعم، ومباني إدارية، وغرفاً للصلاة، ومراكز تدريب للسائقين، وعيادات وصيدليات، ومراكز للصرافة، ومغسلة للملابس، وغيرها من الخدمات والمرافق المساندة التي تتعلق بسلامة ورفاهية سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة.

وتقع المحطات الثلاث في مناطق حيوية وشوارع استراتيجية ومدن لوجستية، تجذب عدداً كبيراً من الشاحنات بصورة يومية، وسيتم تطبيق المعايير العالمية لتوفير متطلبات السلامة لمداخل ومخارج تلك المحطات.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، إن الاتفاق تم بين «الهيئة» وشركتي (أدنوك) و(المتكاملة)، لتنفيذ وتشغيل الاستراحات الثلاث المتكاملة للشاحنات والمركبات الثقيلة، تهدف إلى تعزز سلامة ورفاهية السائقين من خلال توفير وسائل الراحة والخدمات التي قد يحتاجون إليها في حياتهم اليومية.

وأفاد بأن إنشاء هذه الاستراحات يسهم بشكل كبير في حل مشكلة وقوف الشاحنات على الطرق الرئيسة والمناطق السكنية، وتلبية الطلب المتزايد على مواقف الشاحنات، وأن عدد رحلات الشاحنات في دبي يزيد على 300 ألف رحلة يومياً، تنقل نحو 1.5 مليون طن من البضائع يومياً.